Explosie bij horecazaak in Utrecht; ‘Je werkt 14 uur per dag en dan komen die snotneuzen het verstieren’

Bij de horecazaak Panino Fresco in de Utrechtse wijk Overvecht is in de nacht van zaterdag op zondag een explosief ontploft. Volgens de manager van de zaak gaat het om vuurwerk en is er niet veel schade. “We gaan vandaag gewoon open.”

De politie laat via sociale media dat er rond 04.30 uur een explosie plaatsvond bij een horecagelegenheid aan de Sint Maartendreef in Utrecht. “Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Over de aanleiding is nog niets te zeggen”, aldus de politie.

Na het incident is een onderzoek gestart en dat was volgens de manager van Panino Fresco snel weer afgerond. “Ik denk dat het een kwajongensstreek was. Er is geen dreiging en we hebben ook geen ruzie. De bushokjes in de omgeving zijn ook al vaak opgeblazen met vuurwerk.”

Snotneuzen

De eigenaar, die binnen aan het opruimen was, kwam zijn beklag doen: “Je werkt 13 á 14 uur per dag en dan komen van die snotneuzen het verstieren.” Vanwege de explosie en een ruit kapot en er zijn een aantal letter van de gevel gevallen. “Het is nu wachten op de glaszetter. Zodra de nieuwe ruit erin zit gaan we open.”

De politie is tot slot op zoek naar getuigen en roept met mensen met meer informatie op zich te melden.