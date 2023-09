Explosie bij portiek van flat aan de Van Eechoudlaan in Utrechtse wijk Kanaleneiland

Bij de portiek van een woning aan de Van Eechoudlaan in Kanaleneiland in Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest.

De explosie was rond 04.15 uur bij een portiekflat. De politie is ter plaatse gekomen en heeft de portiek afgezet met linten. Op foto’s van kort na de explosie is te zien dat de deur van de flat flinke schade heeft opgelopen. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.

De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht.