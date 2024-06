In de nacht van zondag op maandag heeft er een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Marnixlaan in Utrecht. Dat laat de politie weten.

Er is weinig bekend over het incident. De politie laat wel weten dat er niemand gewond is geraakt. Wel is er schade ontstaan door de explosie. Verder doet de politie een oproep aan getuigen.