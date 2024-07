Explosie bij woning in Overvecht in Utrecht

Er heeft in de nacht van zaterdag op zondag een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Dorbeendreef in Utrecht. De voordeur en ramen van het gebouw zijn beschadigd. In mei vond er ook al een explosie plaats bij een woning op deze plek.



De bewoners van de woning in Overvecht zijn ongedeerd gebleven. De politie denkt dat de explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

In mei van dit jaar vond er ook al een explosie plaats bij een woning in het flatgebouw in de straat. Ook toen raakte het gebouw beschadigd maar kwamen de bewoners met de schrik vrij.