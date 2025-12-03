Explosie bij woning in Utrechtse wijk Overvecht

Een woning in de Utrechtse wijk Overvecht is in de nacht van dinsdag op woensdag beschadigd geraakt door een explosie. De politie onderzoekt de zaak en is daarbij op zoek naar getuigen.

“Op 3 december vond rond 01.00 uur in de nacht een explosie bij de voorzijde van een huis plaats”, schrijft de politie. Het gaat om een woning aan de Wezerdreef in Overvecht.

Door de explosie ontstond schade aan de voorzijde van het huis. Niemand raakte gewond.

De politie doet momenteel onderzoek naar het voorval en is daarbij op zoek naar getuigen en beelden.