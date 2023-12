Explosie en brand bij garagebedrijf aan Europalaan in Utrecht

Bij het bedrijf Garage Brothers aan de Europalaan in Utrecht is maandagochtend een explosie geweest. Ook heeft er korte tijd een brand gewoed. De politie doet momenteel onderzoek naar het incident.

De hulpdiensten werden maandagochtend rond 05.40 uur gealarmeerd over een brand bij de garage. Volgens een woordvoerder van de politie was het geen grootschalige brand en de brandweer had het vuur dan ook snel onder controle. “Ook zijn er gewonden gevallen.”

Daarnaast is er volgens de woordvoerder ook een explosie geweest. “Er is iets ontploft. Wat dat is geweest is nog niet bekend. Daar doen wij momenteel onderzoek naar.”