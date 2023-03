Explosie in Moersbergen in Utrecht; politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van een explosie aan de Moersbergen in Vleuten op zondag 12 maart. Rond 22.30 uur kreeg de politie melding van een harde knal en een kleine brand in de straat. Vermoedelijk is bij de voordeur van een woning een brandbare stof gelegd en aangestoken. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

Er is door de politie direct een onderzoek gestart, onder meer naar de toedracht van het incident. Daaruit bleek dat de verdachte er na het voorval ervandoor ging via Moersbergen in de richting van Breeveen. De verdachte had sportkleding aan met een capuchon.

De politie is op zoek naar getuigen die zondagavond mogelijk iets gezien of gehoord hebben van het incident.