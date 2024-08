Explosie veroorzaakt schade aan pand van de Tussenvoorziening op de Croeselaan in Utrecht; geen gewonden

Bij een pand van de Tussenvoorziening op de Croeselaan in Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest. Er is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

Het explosief ging af rond 05.30 uur. Het pand van de Tussenvoorziening is bij de explosie beschadigd geraakt. Een deel van de glazen pui bij de ingang aan de Bolksbeekstraat ligt eruit. De Bolksbeekstraat is afgezet. De dader of daders gingen er mogelijk op de fiets vandoor.

Het is nog niet duidelijk wat de knal heeft veroorzaakt, de politie vraagt getuigen zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben kunnen zich melden bij de politie.



Reactie Tussenvoorziening

“We zijn erg geschrokken van deze situatie en zijn blij dat iedereen ongedeerd is. Ook voor de omwonenden die overlast van de knal hebben gehad is dit natuurlijk erg vervelend geweest”, zegt Guusta van der Zwaart, bestuurder van de Tussenvoorziening. De organisatie wacht het politieonderzoek af en deelt geen verdere details.

De locatie van de Tussenvoorziening aan de Croeselaan is bedoeld voor forensisch beschermd wonen, is te lezen op de website van de organisatie. Mensen wonen hier onder begeleiding, met als doel onder meer voorkomen dat cliënten opnieuw in aanraking komen met politie en justitie.