Extinction Rebellion blokkeert TNO-gebouw op het Utrecht Science Park

Activisten van Extinction Rebellion blokkeren sinds maandagochtend alle ingangen van het gebouw van TNO op het Utrecht Science Park. De actie is een protest tegen plannen om opnieuw naar gas te boren in het Waddengebied.

De Nederlandse overheid wil de binnenlandse gaswinning hervatten om minder afhankelijk te zijn van gasimport. Er is gekeken naar gasboring in het noorden van het land, specifiek in het Waddengebied. TNO, een onafhankelijk onderzoeksinstituut, heeft hier onderzoek naar gedaan en geconcludeerd dat de plannen binnen de wettelijke normen vallen.

Voor Extinction Rebellion is dit reden tot zorg. Volgens de actiegroep draagt TNO, samen met de Mijnraad, bij aan het legitimeren van een schadelijk project. “Het is stuitend dat overheidsadviseurs TNO en de Mijnraad de NAM geen strobreed in de weg leggen of zelfs lijken te steunen. Terwijl hier een kwetsbaar ecosysteem op het spel staat dat verwoest dreigt te worden voor een kleine hoeveelheid gas”, aldus een woordvoerder.

De demonstranten eisen dat TNO haar advies aan de minister herziet. “Met een negatief advies van TNO en de Mijnraad kan de minister de vergunning van de NAM gewoon in trekken. […] Wij blijven terugkomen totdat TNO en de Mijnraad zich publiekelijk hebben uitgesproken tegen de gasboringen onder de Waddenzee.”