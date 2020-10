Extra coronamaatregelen tegen drukte in Utrechtse binnenstad en markten

Utrechtse binnenstad is minder druk geworden sinds de gedeeltelijke lockdown, die op 14 oktober in het hele land inging. Ondanks de maatregelen, was het nog steeds te druk op verschillende plaatsen in de stad. De gemeente Utrecht kondigt daarom extra beleid aan om de drukte op deze plaatsen tegen te gaan.

Hoewel de straten van de Utrechtse binnenstad sinds de nieuwe noodverordening rustiger zijn, moest de gemeente in het weekend van 17 en 18 oktober ingrijpen. Het is nog steeds te druk, met name in de Vinkenburgstraat en Bakkerstraat.

Bij sommige winkels ontstaan rijen voor de deur door het strengere deurbeleid. De gemeente Utrecht stelde daarom het eenrichtingsverkeer in deze straten weer tijdelijk in.

Neude

Ook bij het fietsparkeren op de Neude moeten publieksbegeleiders het verkeer in goede banen leiden. Tekstkarren op de Neude en op Vredenburg moeten het winkelend publiek laten weten welke delen van de stad te vol raken.

Het is de bedoeling dat zij deze plaatsen vermijden. De gemeente geeft aan de drukkere straten en winkels in de binnenstad in de gaten te houden, om eventuele problemen voor te zijn.

Markten

Niet alleen winkels, maar ook wijk- en warenmarkten moeten in de gemeente Utrecht een deurbeleid voeren. Ook op de markt komen daarom publieksbegeleiders te staan. Op die manier moet het voor de bezoekers van de markten mogelijk blijven om anderhalve meter afstand te houden.

Daarnaast zet de gemeente bij de grotere ingangen van de markt ‘desinfectiezuiltjes’ neer. De marktondernemers en -bezoekers worden gevraagd mee te werken aan een veilige en hygiënische markt.

Ingrijpend



Als de markt toch te druk dreigt te worden, dan neemt de gemeente ingrijpendere maatregelen. Afhankelijk van de drukte zijn dat maatregelen als: het sluiten van marktkramen, het instellen van eenrichtingsverkeer voor overige looppaden, het sluiten van looppaden of het sluiten van de gehele markt.

Zo hoopt de gemeente de markten op een verantwoordelijke manier te laten doorgaan. Ook is deze aanpak volgens de gemeente meer in lijn met de gebiedsaanpak in de binnenstad.