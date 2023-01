‘Extra druk op zorg in Utrecht door griep, maar acute spoedzorg niet in gevaar’

Ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen in Utrecht hebben te maken met meer patiënten met griep en personeel dat uitvalt, dat meldt UMC Utrecht. Sinds 21 december is er officieel een griepepidemie in Nederland. De extra patiënten en ziek personeel kunnen leiden tot langere wachttijden voor patiënten. De acute spoedzorg in Utrecht is daarentegen ‘nog steeds gewaarborgd’, zegt UMC Utrecht.

Tijdens corona kreeg het griepvirus weinig kans zich te verspreiden, maar die ruimte krijgt het zonder coronamaatregelen nu wel. Niet alleen het griepvirus veroorzaakt extra drukte in de zorg. Er gaan namelijk ook virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken, zoals het RS-virus, coronavirus en het rhinovirus.

Volgens het Utrechtse ziekenhuis meldden zich eind vorig jaar per 100.000 Nederlanders zeventig mensen met griepachtige klachten bij de huisarts. Verder liggen er in de verpleeg-, en verzorgingshuizen en in de ziekenhuizen meer patiënten in isolatie.

Griepprik halen

Wie een oproep heeft gehad, wordt gevraagd langs te komen voor de griepprik. “We vragen onze zorgmedewerkers en patiënten die een uitnodiging hebben gehad van hun zorgverlener om de griepvaccinatie (alsnog) te halen”, zegt Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht.

Volgens UMC Utrecht krijgen nu meer mensen die ouder zijn dan 65 jaar te maken met een longontsteking. Ook komt het RS-virus vaker voor bij jonge kinderen in vergelijking met voor corona. Maar regio Utrecht kan die zorg nu nog goed aan.

“De Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) heeft de mogelijkheid van het bovenregionaal spreiden van kinderen afgelopen week nogmaals bij de kinderartsen onder de aandacht gebracht”, schrijft UMC Utrecht. “Dat is op dit moment nog niet nodig.”