Extra grote teststraat bij de Jaarbeurs in Utrecht opent half november

De extra grote coronateststraat op het Jaarbeursterrein in Utrecht gaat er komen. Eerder deze week werd al gespeculeerd over zo’n XL-testlocatie in de stad.

Het kabinet maakte woensdag bekend dat er plannen waren om zeven grote teststraten in Nederland te openen. Eén daarvan zou mogelijk naar Utrecht komen. De gemeente en GGD regio Utrecht hebben de afgelopen dagen gewerkt aan het realiseren van de XL-testlocatie in de stad.

Er is overeenstemming bereikt met de Jaarbeurs om aan de westzijde van het terrein een grote teststraat op te zetten. Daar komt ook nog een mobiel laboratorium bij. Vrijdag is begonnen met de bouw.

Alle Nederlanders

“Om de toenemende vraag naar coronatests aan te kunnen, schaalt GGD regio Utrecht komende periode flink op. Met deze XL-testlocatie spelen we hierop in. De testlocatie is toegankelijk voor alle Nederlanders met corona gerelateerde klachten en is een mooie ontwikkeling bij de bestrijding van het coronavirus”, zegt Judith Ludding van GGD regio Utrecht.

Patiënten die zich op deze nieuwe locatie willen laten testen op het coronavirus, moeten lopend door de teststraat. Auto’s kunnen op het terrein worden geparkeerd.

Sneltesten

Er wordt gewerkt aan veertig teststraten waarbij zo’n 4.000 testen per dag afgenomen kunnen worden. Naast het afnemen van de reguliere PCR-test zal GGD regio Utrecht op termijn ook starten met het afnemen van sneltesten op deze locatie.

“Sneltesten kunnen helpen het coronavirus beter te bestrijden. De landelijke overheid gaat daarom deze testen zoveel mogelijk inzetten, zodra dit snel, veilig en betrouwbaar kan”, aldus de gemeente Utrecht.

Momenteel wordt de teststraat nog opgebouwd. Het streven is dat de XL-testlocatie halverwege november in gebruik genomen kan worden.