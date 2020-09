Extra maatregelen in Utrecht om corona te bestrijden

Er komen extra maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt sinds september snel toe, ook in Utrecht. Het gaat vooral om individuele besmettingen en kleine groepen.

Burgemeester den Oudsten: “De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toe neemt. Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoe lang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal. We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen. Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger keuzes komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

Maatregelen horeca en groepsbijeenkomsten maximaal 50 personen

In 6 veiligheidsregio’s, waaronder de Veiligheidsregio Utrecht, gaan op zondag 20 september om 18.00 uur de volgende maatregelen in:

Na middernacht mogen geen mensen meer naar binnen bij de horeca. Om 01.00 uur sluit de horeca.

Er komt een verbod om met meer dan 50 personen samen te zijn.

Voor bijeenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht.

Voor meer informatie over deze maatregelen en over mogelijke uitzonderingen zie de website van de Rijksoverheid.

Gesprek met partners in de stad

Naast de landelijk aangekondigde maatregelen gaat de gemeente de komende tijd in gesprek met een vertegenwoordigers van onder meer sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen, studentenorganisaties, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers en brancheorganisaties om te horen wat zij nodig hebben en wat zij kunnen doen om corona verder te bestrijden.