Extra maatregelen nodig om herinrichting Kanaalstraat in Utrecht tot succes te maken

Ondanks dat veel mensen volgens de gemeente tevreden zijn over de herinrichting van de Kanaalstraat in Utrecht, zijn extra maatregelen nodig. Zo liggen er onder meer plannen om de ventweg van de Vleutenseweg en de Van Riebeeckstraat aan te pakken. Ook blijft structurele inzet van politie en handhaving in het gebied nodig.

De opnieuw ingerichte Kanaalstraat werd in maart van dit jaar weer in gebruik genomen. Vanaf dat moment geldt er tussen de Damstraat en J.P. Coenstraat éénrichtingsverkeer, en is er meer ruimte gekomen voor voetgangers en groen. In de periode na de oplevering heeft de gemeente gekeken of de maatregelen het gewenste effect hadden. Daarbij werden bewoners, winkeliers, politie, toezicht & handhaving en de straatconciërge betrokken. “Net als veel bewoners, winkeliers en gebruikers van de straat zijn wij tevreden met wat de herinrichting heeft opgeleverd”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Ondanks dat de gemeente, politie en ondernemers vinden dat de Kanaalstraat verkeersveiliger is geworden, voelt nog niet iedereen dat. De meningen hierover zijn, zoals het college dat omschrijft, ‘verdeeld’. Zo is ‘ongewenst’ gedrag, zoals foutparkeren en rijden over de stoep, weliswaar minder geworden maar nog niet verdwenen. Om dit alsnog tegen te gaan worden binnenkort zes bloempotten van het Moskeeplein naar de Kanaalstraat verplaatst. Ook komen er drie extra rekken bij waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Op een paar plekken kunnen geen maatregelen genomen vanwege de ruimte die nodig is voor de vuilniswagens. “Daarom blijft structurele inzet van Handhaving en politie nodig.”

Zijwegen

Uit metingen bleek ook dat het verkeer op de Kanaalstraat en Damstraat is afgenomen, maar dat in de het in de zijstraten wel drukker is geworden. “Maar dit is verkeerskundig acceptabel.” Onder meer de ventweg van de Vleutenseweg en de Van Riebeeckstraat vragen wel om maatregelen. De gemeente onderzoekt daarom of er op deze ventweg twee extra uitritten naar de Vleutenseweg gemaakt kunnen worden. Ook wordt gekeken of er een knip op deze weg kan komen. “Hiermee verwachten we een afname van het aantal auto’s op de ventweg en dat het verkeer zich meer verspreidt over de aangesloten zijstraten, waardoor de druk op deze straten vermindert.”

De toename van het aantal auto’s op de Van Riebeeckstraat veroorzaakt opstoppingen en conflicten tussen bestuurders. “Daarom zijn wij van plan een passeerstrook te maken ter hoogte van de ingang van het Molenpark. Hiervoor is het opheffen van twee à drie straatparkeerplaatsen nodig.”

J.P. Coenstraat

Ook de bewoners van de J.P. Coenstraat hebben geklaagd over de nieuwe situatie, maar hier worden geen fysieke maatregelen genomen. Het is volgens de gemeente weliswaar drukker geworden, maar niet zó druk dat er iets aan gedaan moet worden. “We kunnen ons wel voorstellen dat de toename van verkeer bijdraagt aan de ervaren verkeersdruk door bewoners. Wij blijven daarom de straat onder de aandacht brengen van politie en handhaving.”

Tot slot meldt het college dat de Damstraat pas in 2025 opnieuw wordt ingericht in plaats van dit jaar. In januari wordt gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. “Vanaf 1 april starten wij met de herinrichting van de Damstraat-zuid. Na de zomer van 2025 volgt de herinrichting van de Damstraat-noord. Wij verwachten de herinrichting van de Damstraat eind 2025 af te ronden.”