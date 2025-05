Extra maatregelen voor fatbike-jongeren in Utrechts Máximapark

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma laat weten extra maatregelen te treffen nadat er berichtgeving binnenkwam over kinderen die afgeperst werden door jongeren op fatbikes in het Máximapark. De gemeenteraad vroeg om opheldering nadat er, niet voor het eerst, een incident heeft plaatsgevonden in het park van Leidsche Rijn.

Tess Meerding (VVD), Bert van Steeg (CDA) en enkele andere raadsleden hadden mondelinge vragen gesteld om opheldering te vragen over de recente melding waarbij kinderen door een groep jongeren op fatbikes zouden zijn lastiggevallen, waarbij er ook geld zou zijn afgeperst.

Incidenten

Burgemeester Dijksma heeft in de vergadering aangegeven dat er al vanaf 2023 signalen binnenkomen ‘over jongeren die werden lastiggevallen, geïntimideerd of beroofd op het Lint’ – het verharde pad van 8 km lang. Dit jaar zou er naast de recente afpersing een melding van beroving zijn binnengekomen in april. “Verder hebben wij eigenlijk dit jaar geen concrete meldingen gehad”, zei ze.

Maatregelen

Daarnaast gaf Dijksma aan een hele set maatregelen te hebben getroffen. Zo zou het preventieve flexteam van VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) extra ingezet worden in Vleuten-De Meern en in het Máximapark. Ook is aan scholen en jongerenwerk gevraagd alert te zijn op signalen. Sportclubs staan in nauw contact met de wijkagent van het park, en ook gaf de burgemeester aan in gesprek te zijn met hockeyclub MHC Fletiomare en voetbalclub VV de Meern over de signalen die zij binnenkrijgen.

Camera’s kunnen volgens Dijksma ook ingezet worden in het geval van blijvende overlast of openbare ordeverstoringen. “Dat is overigens vanwege de uitgestrektheid van het gebied niet eenvoudig, zeg ik er ook eerlijk bij”, stelt ze. Dijksma sluit af met de claim dat het belangrijk is dat er signalen en incidenten gemeld blijven worden bij de politie.