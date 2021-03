Extra politie-inzet tijdens klimaatdemonstratie in Utrecht door dreiging aanslag

Burgemeester Sharon Dijksma heeft vrijdag gezegd dat de politie-inzet tijdens de klimaatdemonstratie mede werd beïnvloed door de dreiging van een aanslag. Donderdag kwam het onderwerp ook al voorbij tijdens het vragenuur. De SP en Partij voor de Dieren vonden dat de politie zondag een ‘dreigende houding’ aannam.



Tijdens het vragenuur zei burgemeester Sharon Dijksma dat het voor de politie lastig in te schatten was hoeveel mensen er op het klimaatprotest af zouden komen. Er mochten vanwege corona maximaal 200 demonstranten bij aanwezig zijn.

“De organisatie kon van tevoren niet garanderen dat er niet veel meer mensen zouden komen. Dat is ook begrijpelijk. Daar heeft men (de politie, red.) natuurlijk wel op ingegrepen”, zei Dijksma tijdens het vragenuur.

Extra informatie

Vrijdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat voor aanvang van de klimaatdemonstratie een 24-jarige Utrechter werd gearresteerd. De man had gedreigd om rond 15.00 uur mensen op het Jaarbeursplein neer te schieten die geen masker droegen.

Nadat het OM dit bekend had gemaakt, publiceerde de gemeente een raadsbrief met extra informatie. Daarin is te lezen dat de driehoek (politie, OM en gemeente) zaterdagochtend bijeenkwam om de dreiging te bespreken.

Geen doorgang

“Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de verdachte zo snel mogelijk aangehouden zou moeten worden. Tegelijkertijd is er maximaal ingezet op het beschermen en zo lang mogelijk faciliteren van het demonstratierecht. Overwogen is om aanvullende maatregelen te treffen en ultimum de demonstratie geen doorgang te laten vinden”, is te lezen in de brief. Uiteindelijk is de verdachte voor aanvang van de klimaatdemonstratie aangehouden.

In de raadsbrief is tot slot te lezen dat deze informatie donderdag tijdens het vragenuur nog niet gedeeld mocht worden. “Ik hecht er aan deze informatie met u te delen, ook gezien de mondelinge vragen die de fractie van de SP stelde over de politie-inzet bij de klimaatdemonstratie.”