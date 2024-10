Extra surveillance rond Kardinaal de Jongweg in Utrecht na meldingen van straatintimidatie

Het gebied rond de Kardinaal de Jongweg, Troelstralaan en Loevenhoutsedijk in Utrecht gaat de komende tijd extra gecontroleerd worden door autoriteiten en jongerenwerkers. Er zijn afgelopen dagen meerdere meldingen binnengekomen over straatintimidatie. Dat laat burgemeester Sharon Dijksma weten.

Tijdens het vragenuurtje vroegen Student & Starter, VVD, Volt, D66 en PvdA aan de burgemeester of ze op de hoogte was van de meldingen van studenten over intimidatie op de genoemde plekken.

De burgemeester erkende dat ze hier van op de hoogte was, en dat er ook al meerdere maatregelen zijn genomen. “Het is heel belangrijk dat iedereen zicht veilig voelt en veilig is. Ik wil dan ook de oproep doen om dit soort situaties altijd te melden en als er sprake is van strafbare feiten ook direct aangifte te doen.”

Voor nu laat de burgemeester weten dat er extra gesurveilleerd gaat worden in de omgeving rond de Kardinaal de Jongweg, Troelstralaan en Loevenhoutsedijk. Ook zullen jongerenwerkers er vaker aanwezig zijn. Verder zal de pilot waarbij boa’s gaan controleren op seksuele straatintimidatie ook in dit gebied gaan plaatsvinden.