Extra toezicht kon niet voorkomen dat twee schaaktafels in Utrechts Máximapark werden vernield

Twee van de veelgebruikte schaaktafels in het Máximapark in Utrecht zijn vernield. Eén is in brand gestoken en van de ander is het schaakbord gestolen. Burgemeester Sharon Dijksma gaf afgelopen week tijdens het vragenuur aan dat er in het deel van het park waar de tafels staan extra toezicht is. “Maar dat heeft helaas niet tot gevolg gehad dat er niets meer wordt vernield en dat is zeer treurig.”

De schaaktafels in het Máximapark zijn erg populair. Eind 2020 werd nog een petitie gestart om ervoor te zorgen dat er meer tafels bij zouden komen in de Japanse Tuin. In januari 2021 liet de gemeente weten geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van nieuwe exemplaren.

Ook de Utrechtse fractie van de VVD maakte zich destijds hard voor meer schaaktafels. “Van de bestaande drie schaaktafels in het Máximapark wordt zeer intensief gebruikgemaakt. Ruim 300 mensen hebben de petitie ondertekend. Dit toont aan dat er een behoefte en draagvlak is om dit aantal uit te breiden.”

Vragen

Het was dit keer dan ook de VVD die samen met het CDA de mondelinge vragen indiende tijdens het vragenuur in de gemeenteraad. De partijen wilden onder meer weten wanneer de schaaktafels waren vernield, of er al eventuele daders in beeld zijn en hoe wordt voorkomen dat er in de toekomst nog meer tafels kapot worden gemaakt.

De burgemeester zei dat een schaaktafel al in het weekend van 4 en 5 juni werd vernield. Wanneer de tweede tafel kapot werd gemaakt is echter niet bekend. Ook zijn er nog geen verdachten in beeld.

Toezicht

Daarnaast zei Dijksma dat de Japanse Tuin onder verhoogd toezicht staat. “Handhaving neemt deze plek dagelijks mee in de rondes en surveilleert ook in de avond. Soms worden grote groepen mensen aangetroffen die de intentie hebben te barbecueën. Die worden op aanwijzing van handhaving verwezen naar een andere locatie in het park.”

Maar er worden niet alleen mensen die willen barbecueën aangetroffen bij de schaaktafels. “De doelgroepen die we aantreffen zijn wisselend van samenstelling. Men probeert dat samen met de politie in beeld te brengen.”

Tijd

Sinds februari van dit jaar tot en met december 2023 is er een boa die met name in het Máximapark actief is. Uit de eerste bevindingen blijkt dat deze handhaver goed in staat is om contacten te leggen met de jongeren. “Maar we kunnen niet nu al vaststellen wat de effecten zijn. Daar hebben we meer tijd voor nodig”, aldus de burgemeester.

Er zijn inmiddels twee nieuwe schaaktafels besteld. Deze kosten 1.064 euro per stuk. “Deze zijn besteld en worden zo snel mogelijk geleverd. Daarna zal de gemeente ze zo spoedig mogelijk plaatsen.”