Extra vet, beter onderhoud van de wielen en snelheid tram moeten geluidsoverlast verhelpen

De provincie Utrecht zegt hard te werken aan een oplossing voor de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de nieuwe trams. Naast extra smering en het slijpen van de wielen, wordt ook gekeken naar het effect van de snelheid van de trams.

De provincie heeft al meerdere overlastmeldingen binnengekregen. Een tijdje terug is dan ook een geluidsonderzoek gestart. Ondanks dat dit nog niet is afgerond kan al wel gezegd worden dat er sprake is van ‘serieuze problematiek, waarop extra maatregelen gewenst zijn’.

Vierkante wielen

Het bonkende geluid dat trams maken wordt veroorzaakt door slijtage van wielen. Dit probleem ontstaat vaak in de herfst en winter wanneer het spoor glad en nat is. In combinatie met het rijgedrag van trambestuurders kunnen de stalen wielen van de trams slippen en slijten. Dit verschijnsel wordt ook wel ‘vierkante wielen’ genoemd.

Sinds deze klachten optraden zijn er stappen gezet om het probleem op te lossen. Zo worden de trams waarvan de wielen gesleten zijn teruggehaald naar de remise. Daar kunnen de wielen opnieuw in profiel worden geslepen.

Update

Ook in de trams zelf zijn aanpassingen gemaakt om het slippen van de wielen te voorkomen. Zo kan de bestuurder binnenkort gebruikmaken van een systeem waarmee zand op de wielen wordt gespoten. Ook is de software geüpdatet waardoor het remsysteem meer grip krijgt op de rails.

“We verwachten dan ook dat de komende maanden – in elk geval tot aan de herfst – er nauwelijks trams met deze problematiek rond zullen rijden”, aldus de provincie Utrecht.

Booggeluid

Halverwege februari van dit jaar ontstond echter een nieuw probleem: in de bochten maakten de trams een piepend geluid, dat ook wel ‘booggeluid’ wordt genoemd. Vanwege de aanhoudende klachten hierover is besloten metingen uit te voeren. Dit onderzoek is nog niet afgerond, maar nu kan al wel gezegd worden dat het probleem van het booggeluid zich op veel plekken voordoet.

De provincie wil dit piepende geluid oplossen door het smeersysteem aan te passen. Nu zit er in de trams al een systeem waarmee in de bochten vet op de trambaan wordt gesmeerd, maar dat blijkt echter niet genoeg vet de gebruiken.

“Daarom is besloten om over te gaan op een aanvullende maatregel voor de korte termijn. Vanaf 5 april wordt op alle kritieke punten handmatig een hoeveelheid smeermiddel aangebracht. […] De verwachting is dat dit een verlichting zal geven van de geluidsoverlast.”

Snelheid

Tot slot wordt ook gekeken naar de invloed van de snelheid van de trams op de geluidsoverlast. In het weekend van 2 april zijn er testen uitgevoerd waarbij de trams verschillende snelheden reden.

“Hiermee wordt inzichtelijk of een aanpassing in de ligging van het spoor in de bochten van de trambaan voordelen kan bieden. Mochten deze testen een positief effect laten zien dan kan een dergelijke aanpassing aan het spoor in deze bochten als optie overwogen worden.”

De provincie zegt wel dat zo’n aanpassing ‘zeer ingrijpend’ is. Ook zal het ongeveer een jaar duren voordat dit toegepast kan worden. “Op voorhand is dus nog niet te zeggen of deze maatregel zal worden uitgevoerd.”