Extra winteropvang in Utrecht voor ongedocumenteerden en andere mensen die dakloos zijn

Er komt een tijdelijke extra opvanglocatie voor daklozen aan de Zeehaenkade. Het gaat om 28 plekken voor ongedocumenteerden en andere mensen die dakloos zijn en die nog geen opvangplek hebben. De locatie moet 1 december opengaan.

De gemeente geeft hiermee gehoor aan een oproep van de gemeenteraad die door vrijwel alle partijen is gesteund. Alleen PVV en Stadsbelang waren tegen. In de motie stelt de raad dat niemand op straat hoort te slapen en dat ook voor niet-rechthebbenden een permanent opvangplek wenselijk is.

Rachel Streefland, wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: “Deze winterperiode realiseren we tijdelijk een extra aantal opvangplekken voor een groep zeer kwetsbare mensen die dakloos zijn. Deze mensen verblijven anders op straat en kunnen dan niet de (medische) zorg krijgen die zo hard nodig is.”

In de tijdelijke winteropvang aan de Zeehaenkade kunnen mensen overnachten, krijgen zij te eten, drinken en kunnen zij douchen. Overdag kunnen zij terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht 92, voor begeleiding en (medische) zorg.

De opvangplekken zijn beschikbaar op de locatie Zeehaenkade in de periode 1 december 2022 tot 1 april 2023. Het dagelijks beheer en begeleiding liggen bij het Leger des Heils.