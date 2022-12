‘Extreme avondspits’ verwacht rond Utrecht, ANWB voorspelt kerstdrukte

Mensen die op donderdagmiddag de weg op gaan rond Utrecht, kunnen volgens de ANWB extreme drukte verwachten. De avondspits is eind deze week mogelijk extra druk vanwege het begin van de kerstvakantie.

Volgens de verkeersverwachting van de ANWB zullen automobilisten op de A2 en A27 van Utrecht richting het zuiden de meeste hinder ervaren. Maar ook op de A12 tussen Utrecht en de Duitse grens kunnen mensen drukte verwachten.

De drukte op de weg is het gevolg van het begin van de kerstvakantie. Die begint voor veel mensen op donderdag- of vrijdagmiddag. Ook in andere delen van het land verwacht de ANWB drukke avondspitsen, zoals in de provincies Gelderland en Noord-Brabant.

Verder weg, over de grenzen van Nederland, zullen volgens de verwachtingen de routes naar wintersportgebieden erg vol zijn. Ook op 31 december wordt ook drukte voorspeld, omdat oudjaar voor veel reizigers een populaire dag van vertrek of terugkomst zou zijn.