Fabricagefout bij hekken Muntsluis; voorlopig bouwhekken

Eigenlijk hadden de gloednieuwe hekken bij de Muntsluis in Utrecht al geplaatst moeten zijn, maar er is een fabricagefout gemaakt. Daarom staan er voorlopig meerdere bouwhekken om recreanten in de avonduren te weren. Eerder deze maand werd bekend dat er definitief hekken worden geplaatst bij de Muntsluis. Hiermee kunnen de landtongen tijdens de nachtelijke uren worden afgesloten, zodat omwonenden geen overlast meer hebben van recreanten. De toegangshekken gaan tussen 22.00 en 08.00 dicht en zodoende kunnen mensen geen gebruik meer maken van het recreatiegebied. In juni, juli en augustus blijven ze op donderdag, vrijdag en zaterdag een uurtje langer open en buiten het recreatieseizoen – de periode tussen 1 oktober tot en 31 maart – worden de landtongen ’s nachts niet afgesloten. De hekken zouden vorige week geplaatst worden maar er blijkt een fabricagefout te zijn gemaakt. Daarom zijn er voorlopig bouwhekken gebruikt. Op posters bij de hekken staat geschreven dat de nieuwe hekken er eind mei moeten zijn. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

