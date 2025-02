Fabriek aan de Groenewoudsedijk in Utrecht ontruimd vanwege vrijkomen licht ontvlambaar gas

Aluminiumfabriek Nedal aan de Groenewoudsedijk in Utrecht is maandagochtend ontruimd vanwege het vrijkomen van waterstof gas. Dat is een zeer licht ontvlambare stof. Rond 13:45 uur werd de situatie als stabiel geacht, zegt de veiligheidsregio.