‘Faillissement exploitant Moxy heeft geen gevolgen voor nieuw hotel Rotsoord’

Het faillissement van de exploitant van Moxy-hotels, het bedrijf Belvar, heeft geen gevolgen voor het in aanbouw zijnde nieuwe hotel op Rotsoord in Utrecht. Dat laat Joep Radermacher aan DUIC weten. Het hotel kan gewoon volgend jaar openen.

Er is enige uitleg nodig om het faillissement van Belvar te duiden. De Amsterdamse krant Het Parool schreef er in augustus een artikel over. Enkele jaren geleden werd de komst van tientallen Moxy-hotels in Europa aangekondigd. Het vastgoed, de gebouwen dus, kwam in handen van het bedrijf Vastint. Dat bedrijf is ook de ontwikkelaar van het hotel op Rotsoord.

Vastint was echter niet van plan om de hotels zelf te exploiteren. Daar richtte de Noorse uitbater Maribel, de dochter Belvar, voor op. Belvar is nu failliet gegaan maar had al voor het faillissement de hotelexploitatie van in totaal 22 hotels overgedragen aan Vastint. Die richtte weer Hotel Co 51 op om daarmee de exploitatie van de hotels te gaan doen. Dat bedrijf gaat nu ook de exploitatie van het Utrechtse hotel doen en daarmee ondervindt de locatie op Rotsoord er geen hinder van.

Discussie

Overigens is er wel discussie ontstaan over de wijze waarop het faillissement tot stand is gekomen. CNV spreekt haar vermoedens uit over een voorbereid faillissement. In juni waarschuwde de vakbond al dat het hotelpersoneel mogelijk onterecht ontslagen zou worden. CNV meent dat Vastint ook gewoon het personeel van Belvar had kunnen overnemen aangezien de werkzaamheden ook overgenomen werden. Bij het Parool is te lezen dat een deel van het personeel naar de rechter stapt.

De Utrechtse vestiging van Moxy is nu volop in aanbouw. De gemeente stemde in 2018 in met de bouwplannen van Vastint. Moxy maakt ‘luxe maar betaalbare kamers gericht op de behoeften van millennials’. De locatie in Utrecht krijgt 172 kamers.