Faillissement Utrechts Centrum voor de Kunsten eindelijk afgehandeld

De gemeente Utrecht heeft overeenstemming bereikt met de curator van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) over de afhandeling van het faillissement. Er waren enkele geschilpunten die inmiddels zijn verholpen.

Op 6 augustus 2019 werd het UCK failliet verklaard, nadat de gemeente de subsidierelatie met de organisatie beëindigde. Er liepen nog bezwaar- en beroepsprocedures van het UCK richting de gemeente Utrecht, maar die worden nu ingetrokken.

De gemeente maakt op haar beurt het laatste deel van de subsidie over. Het bedrag dat wordt overgemaakt is 84.449,82 euro.

Ook de gemeente trekt het hoger beroep in. Daarnaast doet de gemeente geen nieuwe vorderingen richting het UCK. De curator zal overgaan tot het afronden van het faillissement.

Stoppen subsidie

De gemeente stopte de subsidierelatie met het UCK omdat ze hun financiën niet op orde kregen. Het UCK vroeg juist om extra subsidie.

Het voormalige UCK-pand is vorige maand geopend door de nieuwe tijdelijke gebruikers. Theaterschool Utrecht heeft een gedeelte in gebruik en ook De Utrechtse Muziekschool, Danscentrum Utrecht en de Dirigentenwerkplaats Utrecht zijn in het pand gevestigd.

De Utrechtse wethouder Anke Klein zegt: “Hiermee laten we een periode die ingewikkeld was voor medewerkers, docenten en bestuurders van het UCK achter ons en kunnen we ons volledig richten op de nieuwe situatie. Samen met de nieuwe aanbieders zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk Utrechters hun creatieve vermogen kunnen ontwikkelen door amateurkunsteducatie.”