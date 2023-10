Familie Broekman wilde verduurzamen maar bouwt nu een heel nieuw pand in hartje Utrecht

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar begin deze maand is de laatste heipaal de grond ingegaan waarop straks de nieuwe winkel van Thom Broekman en veertien huurappartementen leunen. Het hele proces is meer dan negen jaar geleden gestart en als alles volgens planning verloopt wordt het pand ‘De Elisabeth’ in hartje Utrecht eind volgend jaar opgeleverd.

De Elisabeth verrijst op de hoek van de Lange Elisabethstraat, de Korte Elisabethstraat en Achter Clarenburg. Margriet Broekman vertelt dat het idee voor de nieuwbouw ongeveer tien jaar geleden ontstond toen bekend werd dat kantoren in de toekomst minimaal het energielabel ‘C’ moesten hebben.

“Destijds zaten er boven de winkel een aantal kantoren die niet aan dat label voldeden, dus wij moesten daarmee aan de slag. Tegelijkertijd hadden we het idee dat het niet bij energielabel ‘C’ zou stoppen, dus we wilden direct het hele pand verduurzamen zodat het ook in de toekomst aan alle eisen zou voldoen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Al snel kwam men erachter dat het nieuwe verduurzaamde pand hoe dan ook een stuk zwaarder zou worden dan het oude gebouw. De fundering was hier niet op berekend en dat betekende dat er een heel nieuw fundament zou moeten komen, wat weer inhield dat het pand grotendeels gesloopt moest worden.

Het deel van het pand dat aan Achter Clarenburg grenst, stamt uit 1964. Vlak daarvoor was dit namelijk onderdeel van de bouwput van Hoog Catharijne en nadat het winkelcentrum was opgeleverd, werd dit deel gebouwd. De andere zijde, het stuk dat aan de Lange Elisabethstraat grenst, werd al in 1919 gebouwd. “Tijdens de bouw van Hoog Catharijne werd grondwater onder ons pand onttrokken, waardoor een stuk van het oude deel is verzakt”, zegt Margriet. “Daardoor kunnen we dit niet opnieuw gebruiken. Van het deel dat in de jaren 60 is gebouwd, gebruiken we wel een groot stuk weer in het nieuwe pand.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

In september 2014 is de familie Broekman het gesprek met de gemeente gestart. “We gaven toen aan dat we wilden verduurzamen. Daar werd enthousiast op gereageerd. In de loop der tijd hebben we afgewogen of we weer kantoren boven de winkel wilden of dat het woningen moesten worden. Gezien de markt hebben we voor het laatste gekozen.” Er komen straks dus veertien appartementen die tussen de 46 en 66 vierkante meter groot worden. De bewoners kunnen ook gebruikmaken van een gezamenlijke binnentuin op de eerste verdieping.

Uiteindelijk heeft het nog een tijdje geduurd voordat de sloop kon beginnen. Margriet: “We hebben al vaak de vraag gekregen wanneer het klaar is en wat de woningen moeten kosten, maar ze zijn niet te koop. Je kunt ze namelijk maar één keer verkopen en dat kan altijd nog.” De familie wil de woningen voorlopig verhuren.

Vanwege allerlei omwegen die genomen moesten worden omdat de gemeente volgens Margriet ‘niet altijd meewerkte als eerder beloofd’ is de sloop later gestart dan eerder was gepland. Desalniettemin is het oude pand nu nagenoeg weg en begin oktober werd de laatste, of zoals Thom tijdens het feestelijke moment zei: ‘een van de laatste’, heipalen de grond in geboord. Hierbij werd een speciale techniek gebruikt om te voorkomen dat eventueel erfgoed dat onder de grond zit beschadigd raakt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Er waren drie generaties Broekman bij aanwezig. “Wij zitten al 186 jaar in Utrecht”, vertelt Margriet. “Thom en ik zijn de vijfde generatie en de zesde heeft het inmiddels al overgenomen. De zevende generatie, die nu 7 en 8 jaar oud zijn, mochten het knopje indrukken waardoor de heipaal de grond inging. Zij deden dus het belangrijke werk en als het goed is genieten zij het langst van dit nieuwe pand.”

Volgend jaar moet de bouw van De Elisabeth worden afgerond. Het is de bedoeling dat de nieuwe winkel in augustus 2024 de deuren opent. Die is iets groter dan de oude winkel op deze locatie. In oktober van datzelfde jaar worden de appartementen opgeleverd. Margriet verwacht dat de nieuwe bewoners in november de sleutel krijgen. Wat de woningen per maand gaan kosten is nog niet bekend.