Fatale brand in Utrechtse woning vermoedelijk veroorzaakt door smeulende sigarettenpeuk

De brand aan de Ankaradreef in Utrecht waarbij vorige week een vrouw om het leven kwam is vermoedelijk het gevolg van een smeulende sigarettenpeuk. Dat blijkt uit het onderzoek van de politie.

De brandweer werd vorige week woensdag rond 03.15 uur gealarmeerd over de brand in de woning in de Utrechtse wijk Overvecht. Het ging om een uitslaande flatbrand en al snel werd extra materieel en personeel ingezet.

“Er zijn vooral extra brandweermensen nodig om de flat te doorzoeken op rookverspreiding”, schreef Veiligheidsregio Utrecht.

Peuk

Tijdens het blussen van het vuur werd een persoon aangetroffen in de woning waar de brand ontstond. Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

Direct na het incident werd door zowel de politie als de brandweer een onderzoek ingesteld. Daaruit is nu gebleken dat het vuur vermoedelijk het gevolg is van een smeulende sigarettenpeuk. Een woordvoerder van de politie spreekt van ‘tragische omstandigheden’.