FC-Utrecht aanvaller Ole Romeny maakt per direct overstap naar Engeland

FC-Utrecht voetballer Ole Romeny maakt per direct de overstap naar de Engelse club Oxford United FC. De 24-jarige Romeny was eigenlijk nog onder contract, maar de Engelsen hebben dat afgekocht. Het zou gaan om een transfersom van twee miljoen, zegt voetbalplatform Transfermarkt.

In de zomer van 2023 kwam Ole Romeny vanuit FC Emmen over naar FC Utrecht. De aanvaller werd eerder geplaagd door blessures, maar in 2024 wist de 24-jarige goed uit de verf te komen.

Dat viel het Engelse Oxford United FC ook op. “De Engelsen waren zó overtuigd dat ze het nog doorlopende contract hebben afgekocht”, schrijft FC Utrecht. Romeny heeft nu een nieuw contract voor 3,5 jaar, schrijft de BBC.

Snel gegaan

Zelf laat Romeny weten dat het allemaal ‘erg snel’ is gegaan. “Dit is een mooie kans bij een ontzettend ambitieuze club”, zegt hij.

“Bovendien heb ik altijd eens in Engeland willen spelen. Ik ben dankbaar voor mijn periode bij FC Utrecht.” De voetballer zegt zijn oud-ploeggenoten dan ook het beste te wensen, en ze te blijven volgen.

In een verklaring op de website van Oxford United FC zegt Romeny goede gesprekken te hebben gehad met de club. “Ik weet dat ze extreem ambitieus zijn. Ik geloof dat de visie die ze voor ogen hebben, goed bij mij past. Ik kan ook niet wachten om alle supporters in het stadion te ontmoeten.”