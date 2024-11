FC Utrecht boekt niet alleen op sportief gebied goede cijfers, ook financieel gaat het de club voor de wind

Het gaat FC Utrecht voor de wind. Niet alleen op sportief gebied scoort de club goed, Utrecht staat namelijk op de tweede plek in de Eredivisie, ook financieel worden goede cijfers gehaald. Zo heeft FC Utrecht voor het eerst in lange tijd weer zwarte cijfers kunnen schrijven. Het nettoresultaat over het seizoen 2023/2024 bedraagt namelijk 3,1 miljoen euro en dat is onder andere te danken aan een ‘historisch’ hoog transferresultaat.

De wens om weer eens zwarte cijfers te schrijven werd vorig jaar, tijdens de presentatie van de jaarcijfers over het seizoen 2022/2023, uitgesproken. “Het grotere doel was om uiteindelijk structureel positief te eindigen. Dat hebben we niet gedaan door te saneren, maar door de voorbije jaren te investeren. In de selectie, in mensen maar bijvoorbeeld ook in de aankoop van Stadion Galgenwaard”, zegt Operationeel Directeur Edo Keuning.

Mede door die investeringen boekte FC Utrecht de afgelopen jaren verlies, maar daar is nu een kanteling in gekomen. Zo stegen de transferopbrengsten in het seizoen 2022/2023 naar 7,2 miljoen euro en naar 11,2 miljoen euro in het afgelopen boekjaar. “De totale omzet stijgt van 27,8 miljoen euro naar 30,7 miljoen euro en groeit harder dan de operationele kosten”, aldus de club. Daarnaast zorgt bijvoorbeeld de aankoop van de Galgenwaard de komende jaren voor een ‘flinke’ besparing.

“Deze cijfers bieden een goede basis om verder te groeien als club”, zegt Keuning. “Ons doel is om structureel zwarte cijfers te schrijven en een gezonde basis onder de club te leggen. Voor volgend jaar voorspellen we dat de omzet wederom harder zal stijgen dan de kosten. De verwachting is dan ook dat we over het seizoen 2024/2025 wederom zwarte cijfers zullen schrijven. Maar daarvoor moeten we wel scherp aan de wind blijven varen. Het nieuw te ontwikkelen strategieplan 2025-2030 moet de basis vormen voor een nog gezondere en sterkere club. Daar werken we elke dag hard aan.”