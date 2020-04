FC Utrecht-bus met toeters en bellen door Utrechtse wijken voor Voedselbank

FC Utrecht gaat de wijken in om lang houdbare producten in te zamelen voor de Voedselbank. Een FC Utrecht-bus gaat op 14 april door Utrecht-Zuid en zal zoveel geluid maken dat iedereen de bus bijtijds hoort aankomen.

FC Utrecht probeert zoveel mogelijk te helpen in deze moeilijke periode voor velen. Eerder deze maand opende de voetbalclub al de FCU Drive Through bij Stadion Galgenwaard. Via het platform FC Utrecht Helpt werden verschillende initiatieven gefaciliteerd.

De club gaat nu de wijken in om lang houdbare producten voor de Voedselbank in te zamelen. Op dinsdag 14 april is de eerste inzamelactie in de wijken Lunetten, Hoograven, Tolsteeg, de Bokkenbuurt en Rotsoord.

“Die dag rijdt de FC Utrecht-bus door de straten om lang houdbaar voedsel op te halen. De FC maakt zoveel geluid met ‘toeters en bellen’, dat iedereen de bus bijtijds hoort aankomen”, aldus de club in een statement.

Houdbaar

Utrecht roept de bewoners op het voedsel aan de weg te zetten, zodat de medewerkers van FC Utrecht het veilig kunnen meenemen en in de bus kunnen laden. Het inzamelen begint om 09.15 uur in Hoograven, waarna de route zich vervolgt richting Lunetten. Tolsteeg, Rotsoord en de Bokkenbuurt zijn de laatste bestemmingen van het busje, om vervolgens einde middag de producten af te geven bij de Voedselbank.

Nynke Bakker, Manager Maatschappelijk bij FC Utrecht, vertelt: “We hopen opnieuw op veel pakken koffie en thee, suiker, pasta’s, potten bonen en blikjes vis en ander lang houdbaar voedsel, zodat we weer een groot aantal gezinnen daadwerkelijk kunnen helpen. En, zoals we dat bij FC Utrecht Maatschappelijk doen: vanuit het hart.”