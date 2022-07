FC Utrecht en Universiteit Utrecht kondigen samenwerking aan

Voetbalclub FC Utrecht en de Universiteit Utrecht gaan samenwerken. Met hun gedeelde kennis over sport willen ze samen bijdragen aan de ‘sociale cohesie, inclusie en vitaliteit’ in de stad.

De Universiteit Utrecht en FC Utrecht gaan onder andere een ‘Utrechts model’ ontwikkelen voor ‘team- en communitybuilding’, waar organisaties binnen en buiten de sport gebruik van kunnen maken. Hiernaast willen ze werken aan de betrokkenheid, fitheid en inclusiviteit van de Utrechtse bevolking.

Zo is er al een onderzoeksproject gestart, waarin de universiteit en FC Utrecht samen met lokale voetbalclub SVO De Dreef in Overvecht gaan kijken welke sociale- en sportactiviteiten verschillende groepen mensen in de wijk bij elkaar kunnen brengen. In een ander project werken onderzoekers van de universiteit samen met de staf van FC Utrecht om de teamprestaties op het gebied van talentherkenning, talentontwikkeling en spelersbegeleiding te verbeteren.

“FC Utrecht is een prachtige organisatie, waarmee we als Universiteit Utrecht heel graag samen optrekken”, aldus Anton Pijpers, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht.