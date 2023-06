FC Utrecht-fans kunnen vanaf nu een ‘stukkie gras’ kopen uit stadion Galgenwaard

Wie altijd al een stukje grasmat uit de Galgenwaard heeft willen hebben, kan nu zijn slag slaan. De grasmat van FC Utrecht gaat op de schop en dus kunnen geïnteresseerden een stukje grasmat kopen. Het ‘stukkie gras’, zoals FC Utrecht het noemt, kan tot vrijdagmiddag 17.00 uur worden gereserveerd.

Eerder dit jaar maakte de club bekend dat het veld in de Galgenwaard na dit seizoen volledig zou worden gerenoveerd. Volgens Edo Keuning, operationeel en financieel directeur van de Utrechtse voetbalclub, ligt het veld er al tussen de 20 en 25 jaar. Niet alleen het gras aan de bovenkant wordt vervangen, ook alles wat eronder ligt is toe aan vervanging, zoals de zandfundering waar drainage in ligt, veldverwarming en beregeningssystematiek.

Reserveren

De potjes waar het gras in zit, hebben een doorsnee van ongeveer 12 centimeter en kosten 14,99 euro per stuk. Het gras kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 17.00 uur via de website van FC Utrecht worden gereserveerd. Van dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni kunnen ze worden afgehaald in de FC Utrecht Fanshop.