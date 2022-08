FC Utrecht: ‘Geniet gewoon van het drinken van je bier en gooi er niet mee’

FC Utrecht, Supportersvereniging FC Utrecht, True Support en de Bunnikside hebben supporters opgeroepen om geen bier en andere spullen meer op het veld te gooien. Deze acties zijn volgens de organisaties niet alleen vervelend maar kunnen ook gevolgen hebben, waaronder een stadionverbod en een geldboete.

Het komt nog weleens voor dat supporters van een voetbalclub tijdens een wedstrijd spullen op het veld gooien. Zo liet FC Utrecht bijvoorbeeld in november 2021 weten hoge straffen op te leggen aan lieden die tijdens een uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk op de grasmat gooiden.

Nu roepen de partijen met name op om geen bier meer het veld op te gooien. “Een open deur natuurlijk”, is te lezen in het statement. “Het enige wat je doet is FC Utrecht in de problemen brengen, andere toeschouwers treiteren en ervoor zorgen dat medewerkers van de club uren tijd steken in jouw ene biertje of voorwerp, terwijl ze die tijd ook in beter zaken kunnen steken.”

Stadionverbod

Verder is in het statement te lezen dat deze acties ook andere gevolgen kunnen hebben, ook bij uitwedstrijden. Zo kunnen supporters die spullen op het veld gooien een stadionverbod van minimaal 9 maanden krijgen en een geldboete van 450 euro.

“Doe ons, maar ook jezelf een plezier. Geniet gewoon van het drinken van je bier en gooi er niet mee”, aldus FC Utrecht, Supportersvereniging FC Utrecht, True Support en de Bunnikside.