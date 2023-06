FC Utrecht krijgt nieuwe grasmat: ‘Je wil ook met je faciliteiten bij de subtop horen’

In de Galgenwaard wordt momenteel de grasmat en alle systemen die daaronder liggen vervangen. Dat was volgens Edo Keuning, Financieel & Operationeel directeur van FC Utrecht, hard nodig want volgend seizoen zou het veld niet meer aan de eisen van onder meer de KNVB voldoen.

De huidige grasmat ligt al zo’n 20 tot 25 jaar in de Galgenwaard. “Niemand kan mij exact vertellen hoe lang het er al ligt”, zegt Keuning in een video van FC Utrecht. In die periode werd vrijwel ieder jaar de toplaag van het veld vervangen, maar dit keer wordt er dieper gegraven. Zo wordt nu ook de zandfundering, drainage, veldverwarming en beregeningssystematiek vernieuwd.

Ook krijgt de Galgenwaard een zogenoemd hybride veld. Dit betekent dat het nieuwe gras straks gecombineerd wordt met een kunstvezel. Het idee is dat de wortels vastgroeien aan die vezel, waardoor het veld steviger wordt.

Subtop

Het gaat volgens de financieel directeur om een ‘forse’ investering, maar de komende 20 tot 25 jaar vraagt de grasmat nauwelijks aandacht. “Dus je moet het totale bedrag delen door het aantal jaar dat je het nieuwe veld gebruikt.” Verder zei hij: “Uiteindelijk wil je ook met je faciliteiten bij de subtop horen en dat betekent dat je een beter veld moet neerleggen.”

Stukkie gras

Supporters en andere mensen met belangstellingen konden afgelopen periode een stukje van het oude veld kopen. Volgens een woordvoerder van FC Utrecht zijn in totaal zo’n 500 à 600 ‘stukkies gras’ verkocht.

Bekijk hieronder de video waarin Keuning vertelt over het nieuwe veld