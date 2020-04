FC Utrecht krijgt voorwaardelijke geldboete voor wanordelijkheden tijdens wedstrijd tegen Ajax

De KNVB heeft FC Utrecht een voorwaardelijk geldboete opgelegd voor wanordelijkheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax op 4 maart.

De boete is 7500 euro en wordt voorwaardelijk opgelegd voor ‘wanorderlijkheden’ tijdens de halve finale van de KNVB beker in de Galgenwaard. FC Utrecht won in de halve finale van de beker van Ajax met 2-0, maar het duel werd onder meer ontsierd door antisemitische spreekkoren vooraf.

Ook tijdens de wedstrijd waren er ongeregeldheden en de KNVB heeft nu een voorwaardelijke geldboete opgelegd.

Spreekkoren

Voor het duel wachtten supporters de spelersbus van Utrecht op, maar kwam ook de spelersbus van Ajax aan. Daarbij waren antisemitische spreekkoren te horen.

In een statement op de site veroordeelde Utrecht de gescandeerde leuzen en nam er afstand van: “Rondom het duel met Ajax woensdagavond hebben aanhangers van FC Utrecht zich schuldig gemaakt aan het gebruik van antisemitische spreekkoren. FC Utrecht keurt dit gedrag ten zeerste af, en distantieert zich van iedere vorm van antisemitisme.” FC Utrecht zei toen al dat het een zaak was voor het Openbaar Ministerie.