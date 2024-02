FC Utrecht maakt tassen van honderden omgeruilde wedstrijdshirts

FC Utrecht heeft honderden omgeruilde wedstrijdshirts gebruikt om er tassen van te maken. De shirts werden door supporters ingeleverd nadat een van de shirtsponsors van naam veranderde.

FC Utrecht-supporters die al vroeg in het seizoen een shirt hadden gekocht, zaten met een verouderde versie toen sponsor T-Mobile veranderde in Odido. FC Utrecht wilde de wedstrijdshirts graag hergebruiken en heeft dat nu gedaan. De shirts doen nu dienst als tassen. “Deze tassen worden door FC Utrecht ingezet om supporters en Utrechters mee te verrassen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

Volgens FC Utrecht zijn nog niet alle ingeleverde shirts hergebruikt. De komende tijd krijgen ook de andere wedstrijdshirts een nieuw leven als ‘producten die via diverse wegen verkrijgbaar zullen zijn’.