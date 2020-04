FC Utrecht neemt advocaat in de arm om Europees ticket af te dwingen

FC Utrecht heeft besloten advocaat Frans de Weger in de arm te nemen. De club wil op die manier proberen om alsnog een Europees ticket af te dwingen.

FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren bevestigde het nieuws maandagavond bij het tv-programma Op1. Van Seumeren wil niks zeggen over hoe de stappen er precies uit gaan zien. “Ik wil niet de KNVB iets wijzer maken over de tactiek die wij willen volgen”, zei Van Seumeren. Wel bevestigde hij naar de rechter te willen stappen.

Van Seumeren voelt weinig voor het uitschrijven van een algemene ledenvergadering, waarmee een beslissing van de KNVB mogelijk kan worden teruggedraaid. “Dit past niet bij de strategie die wij willen volgen. […] Wij gaan naar de rechter.”

Over de finale van de KNVB beker zei Van Seumeren dat die sowieso gespeeld moet worden. “Er is in geen enkel land discussie over de bekerfinale. Met of zonder publiek. En als dat nou in september is, maakt dat ook niet uit. In alle landen schuift alles op. Die beslissing is veel te vroeg genomen.”

Frans de Weger

Advocaat Frans de Weger werkte eerder als juridisch medewerker bij de KNVB. Later specialiseerde hij zich bij de Federatie voor Betaald voetbal Organisaties (FBO) in het nationaal en internationaal voetbalrecht.

De Weger zei vorige week al ADO Den Haag bij te staan, als die club zou degraderen, maar gaat nu dus FC Utrecht helpen.

Petitie

Door voetballiefhebbers en supporters is inmiddels de petitie ‘FC Utrecht verdient een Europees ticket’ gestart. “Het is ongelooflijk dat de KNVB heeft besloten FC Utrecht geen Europees ticket toe te kennen. Met een wedstrijd minder op de ranglijst is het een scheve vergelijking”, schrijft de organisator.

De bedenkers van de petitie willen dat de KNVB het besluit aanpast, waarbij gekeken moet worden naar het Europese ticket voor plek 5 van de Eredivisieranglijst. Ook willen ze dat de bekerfinale alsnog gespeeld wordt. De petitie is inmiddels door meer dan 8.300 mensen ondertekend.