FC Utrecht over een derde stadionbezetting: ‘Je wordt met je rug tegen de muur gezet’

De KNVB, de Keuken Kampioen Divisie en alle clubs uit de Eredivisie hebben in een gezamenlijk statement ‘nee’ gezegd tegen het idee om met een derde van het publiek te gaan spelen. “De overheid maakt ons blij met een dode mus”, aldus Thijs van Es, CEO van FC Utrecht. “Ze suggereert dat ze weer iets mogelijk maakt, maar eigenlijk biedt ze iets aan wat helemaal niet mogelijk is.”

Spelen voor een derde van het publiek zou volgens Van Es meerdere gevolgen hebben voor de club. “Het mag duidelijk zijn dat wij het liefst voor een vol publiek, inclusief uitpubliek, spelen. Bij een derde bezetting van de tribunes maken wij nog meer verlies dan dat we nu lijden. De organisatie die nodig is om het stadion te openen staat volledig uit verhouding met die bezetting. We zijn dan meer kwijt dan wanneer we het stadion dicht zouden houden”

‘Hier is geen club op te draaien’

Ook is het volgens hem moeilijk om de beperkte toelating te verkopen aan de achterban. “De band met onze achterban is goed, ze stellen zich ongelofelijk ondersteunend naar ons op. Dat zagen we met het Sint Maarten Pact en het aantal seizoenkaarten dat dit jaar is verkocht. Het is allemaal heel positief, maar een derde bezetting zou betekenen dat we niet alle seizoenkaarthouders in het stadion kunnen ontvangen.”

FC Utrecht heeft op het moment zo’n twaalfduizend seizoenkaarthouders. De Galgenwaard, voor een derde gevuld, zou aan ongeveer zevenduizend toeschouwers plek kunnen bieden. “Juist omdat zij de club zoveel steun bieden, vind ik het belangrijk dat ze allemaal naar de wedstrijden moeten kunnen komen. Een club is een gemeenschap gebouwd op steun voor elkaar. Wat ons nu wordt voorgeschoteld helpt daar niet aan mee”, laat Van Es weten.

‘Nee’

En dus hebben de KNVB en de clubs ‘nee’ gezegd tegen het idee om met een derde publiek te spelen. Hun voorstel: vanaf 4 februari, het eerstvolgende speelweekend, de tribunes voor twee derde vullen. Van Es: “Op die manier kunnen kunnen we iedere seizoenkaarthouder weer verwelkomen in het stadion, en staat het aantal bezoekers in verhouding met de kosten van de organisatie.”

Het is nu afwachten of de overheid het statement meeneemt in de versoepelingen van de coronamaatregelen. “We hebben ons laten horen en we weten vanavond wat de overheid er mee gaat doen. Als het een derde bezetting blijft, worden we met onze rug tegen de muur gezet. Je wil je stadion dan natuurlijk openzetten zodat er zoveel mogelijk supporters kunnen komen, maar dan moet je ook keuzes maken over wie er binnenkomt en bovendien lijd je verlies. Je trekt de club nog verder in een ongezonde situatie, wat er uiteindelijk op neer komt dat ze weer moet leunen op de steun van de supporters en businessclubleden.”