FC Utrecht presenteert nieuw thuisshirt voor seizoen 2024-2025

FC Utrecht heeft het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2024-2025 gepresenteerd. De club omschrijft het shirt als een ‘hommage aan Sint Maarten’. De rood-witte diagonaal komt in het nieuwe shirt vaker voor dan ooit.

Naast de bekende diagonaal over het shirt is de vlag van Utrecht ook te vinden op de kraag en op de mouwen. Ook de logo’s van de drie clubs waaruit FC Utrecht is ontstaan – DOS, USV Elinkwijk en Velox – zijn weer te vinden op de rugzijde van het shirt.

Het logo van Jongerius Invest staat op de shirts die online en in de fanshop worden verkocht. Het beeldmerk van U4U en overige mouwlogo’s zitten niet standaard op de shirts, maar kunnen in de fanshop op verzoek worden bedrukt.

Het nieuwe shirt kost 85 euro. Wie het shirt wil personaliseren betaalt 105 euro.