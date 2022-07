FC Utrecht presenteert nieuw uitshirt en kiest voor zwart-roze tijgerprint

FC Utrecht heeft bekendgemaakt hoe het uitshirt voor komend seizoen eruit komt te zien. De spelers dragen tijdens uitwedstrijden een zwart-roze shirt met tijgerprint, geïnspireerd op het nummer Eye of the Tiger dat tijdens de opkomst van de spelers in de Galgenwaard klinkt.

Op de voorkant van het shirt staat het logo van Nike, dat van hoofdsponsor T-Mobile en een witte siliconen FC Utrecht-badge, met magenta accenten aan de zijkant. Op de achterkant staan de logo’s van de clubs waaruit FC Utrecht in 1970 ontstond; DOS, Elinkwijk en Velox. In de rugnummers is een afbeelding van de Domtoren verwerkt.

Van het uitshirt is dit jaar ook voor het eerst een vrouwenmodel gemaakt. Er is ook een Special Edition-versie, waarvan er honderd gemaakt zijn. Deze shirts hebben een unieke nummering en mensen die het aanschaffen krijgen een geprint 3D-beeldje van een tijger en een speciale sticker. Het shirt zit ook in een speciale box.