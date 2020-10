FC Utrecht-shirts van vormgever Nathan Roos gaan er komen; ‘Te mooi om te laten liggen’

De FC Utrecht-shirts die vormgever Nathan Roos in juni van dit jaar maakte gaan er alsnog komen. Mike Vermeulen van de supportersvereniging vond de creaties van Roos te mooi om te laten liggen.

Roos kreeg eerder dit jaar al veel lovende reactie op de uit- en thuisshirts die hij speciaal had gemaakt voor het jubileum van FC Utrecht. Hij deed dit overigens niet in opdracht van de club, maar uit liefde voor FC Utrecht. “Het zou mooi zijn als de shirts er ook echt zouden komen”, zei Roos toentertijd.

Zijn wens komt nu in vervulling. “Ik hoorde dat FC Utrecht niets met de shirts ging doen, wij zagen dat als een gemiste kans”, zegt Vermeulen. “Daarom zijn wij als supportersvereniging erin gestapt. We zijn nu zo ver dat ik al een aantal exemplaren thuis heb.”

Winst

De shirts kunnen echter nog niet besteld worden. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Het idee is wel dat supporters binnenkort een bestelling kunnen plaatsen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

“We gaan eerst kijken hoeveel interesse er is. Als we op een gegeven moment een aantal bestellingen binnen hebben, laten we dat aantal shirts maken. Ze zullen ongeveer 35 euro gaan kosten. We doen het dus niet voor de winst.”

Cadeau

Roos noemt het goed nieuws dat zijn uit- en thuisshirt nu zijn opgepikt door de supportersvereniging. “Ik heb het ontwerp gemaakt omdat ik het leuk vind om te doen. Ik zag het als een soort cadeau voor de club. Het is hartstikke leuk dat supporters het straks ook kunnen dragen.”

Het originele ontwerp van Roos moest echter wel een klein beetje worden aangepast. Zo is het logo van FC Utrecht vervangen door het logo van de Bunnikside en ook de kraag is anders. Deze is ronder gemaakt.

Streep

Op de shirts van Roos staat een diagonale streep. De ene kant is rood en de andere kant is wit. Hij vindt het jammer dat het originele shirt van FC Utrecht deze streep niet heeft. “Met zo’n diagonale streep kun je namelijk al vanaf een afstand zien dat het een shirt van FC Utrecht is.”

Wanneer de shirts van Roos precies verkocht gaan worden is dus nog niet duidelijk. Vermeulen zegt dat ze in ieder geval voor de kerst de eerste bestellingen willen verwerken. “Het zou een mooi cadeau zijn voor onder de boom.”

Bekijk hieronder de video waarin het shirt wordt aangekondigd.