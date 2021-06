FC Utrecht stopt samenwerking met Amstel en geeft gelijknamige skybox weg

FC Utrecht stopt na 27 jaar de samenwerking met biermerk Amstel. Beide partijen gaan in goede harmonie uit elkaar. Om het jarenlange partnerschap op een feestelijke manier af te sluiten is een winactie georganiseerd en ook wordt de Amstel skybox uit stadion Galgenwaard weggegeven.

FC Utrecht spreekt over een ‘trouwe partner van de Domstedelingen’. Wanneer er iets te vieren viel in Stadion Galgenwaard ging dit altijd gepaard met een biertje van Amstel. Het merk werd geschonken in het supportershome, op de promenades van de publieke tribunes, in de hospitality-ruimtes en de skyboxen.

Winactie

“Gedurende mijn periode als speler bij FC Utrecht waren we na afloop van wedstrijden met de spelersgroep regelmatig te vinden in de skybox van Amstel om de gespeelde wedstrijd na te beschouwen, uiteraard onder het genot van een biertje”, zegt Partnership Director Joost Broerse van FC Utrecht.

Nu de samenwerking stopt hebben de partijen een winactie verzonnen. Elf FC Utrecht-supporters maken kans op een zogenoemd thuiskijkpakket voor het duel tegen PSV. Het pakket bestaat uit een door de selectie van FC Utrecht gesigneerd wedstrijdshirt, een krat Amstel en een set Amstel-glazen.

Skybox

Tot slot maakt één supporter kans op de originele Amstel Skybox uit Stadion Galgenwaard. Op Marktplaats is een advertentie geplaatst, waarop gereageerd kan worden.

“Ben jij die supporter en wil jij samen met je vrienden vanuit jouw Amstel Skybox genieten van alle uit- en thuiswedstrijden van FC Utrecht? Geef dan als reactie op deze advertentie aan waarom jij de skybox verdient en wie weet komen wij hem bij jou thuis installeren”, is te lezen in de advertentie.