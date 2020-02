‘FC Utrecht-supporters gewond bij voetbalrellen in Frankrijk’

Supporters van FC Utrecht zijn mogelijk betrokken bij een grote vechtpartij in de Noord-Franse stad Sedan. Bij die ongeregeldheden zijn volgens Franse media zes gewonden gevallen, onder wie een zwaargewonde.

De lokale voetbalclub van Sedan speelde zaterdag om 18.00 uur tegen Bastia uit Corsica. In de media is te lezen dat de politie veel veiligheidsmaatregelen had genomen. Toch kon niet worden voorkomen dat rond 13.30 uur twee groepen supporters met elkaar op de vuist gingen.

In een filmpje dat verscheen op YouTube is te zien dat het er hard aan toe gaat. De confrontatie tussen de twee groepen vindt plaats in een smalle straat. Er is vooral te zien dat er over en weer er spullen worden gegooid.

Honderd

Een woordvoerder van de Franse autoriteiten zegt dat honderd Nederlanders een groep van zo’n vijftig Bastia-supporters aanviel. De Nederlanders zouden alleen maar zijn gekomen om te vechten. In Franse media is te lezen dat het om supporters van FC Utrecht gaat. Er zijn tot dusver geen arrestaties verricht. De politie is bezig met het onderzoek.

De slachtoffers zijn allemaal tussen de 20 en 40 jaar oud. Volgens de Franse autoriteiten zijn de meeste gewonden aan de Nederlandse zijde gevallen. Ze zijn met een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Bekijk hieronder de video van de ongeregeldheden.