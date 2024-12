FC Utrecht-supporters niet welkom bij bekerwedstrijd tegen AFC in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft besloten dat FC Utrecht-supporters niet welkom zijn bij de bekerwedstrijd tegen AFC. Reden voor dit verbod is dat de accommodatie van AFC niet geschikt zou zijn om grote groepen bezoekende supporters veilig te ontvangen.

“Wij betreuren het besluit van de gemeente Amsterdam ten zeerste”, zegt Edo Keuning van FC Utrecht. “Deze maatregel is naar onze mening onnodig en staat haaks op de constructieve samenwerking en het wederzijdse vertrouwen dat de afgelopen tijd is opgebouwd tussen de betrokken partijen.”

Keuning zegt verder dat tijdens het overleg en het bezoek aan de locatie, waarbij ook de Amsterdamse politie aanwezig was, het vertrouwen is uitgesproken in FC Utrecht en voorgestelde veiligheidsaanpak van de club. “We hebben samen een gedegen plan ontwikkeld, inclusief het inzetten van voldoende beveiligers en een duidelijke aanpak voor het vervoer van onze supporters. Het is onbegrijpelijk dat dit vertrouwen nu terzijde wordt geschoven.”

Wrang

“We zijn het hier volstrekt mee oneens en hebben dit ook kenbaar gemaakt bij de gemeente Amsterdam”, aldus Keuning. “Tevens verbaast het ons dat er nu pas een besluit is genomen, een kleine twee weken voor de wedstrijd.”

FC Utrecht noemt het ‘wrang’ dat de mededeling van de gemeente Amsterdam direct na het eredivisieduel tegen Ajax komt. Eerder deze week speelde FC Utrecht in de Arena. Bij dat duel waren zo’n duizend Utrechters aanwezig en die wedstrijd is zonder problemen verlopen. “Supporters, thuis en uit, zijn onderdeel van het voetbal. Het is in ieders belang dat het voetbal toegankelijk en veilig blijft voor alle supporters.”

De wedstrijd tussen FC Utrecht en AFC wordt woensdag 18 december gespeeld.