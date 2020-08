FC Utrecht verhuurt na Jonas Arweiler ook spits Nick Venema

Enkele dagen nadat de club de verhuur van Jonas Arweiler aan ADO Den Haag en Gabriel Culhaci aan NEC Nijmegen wereldkundig maakte, bevestigt FC Utrecht ook de verhuur van spits Nick Venema aan NAC Breda.

De 21-jarige Venema werd vorig seizoen ook al verhuurd aan een club die uitkomt op het tweede niveau, toen aan Almere City FC. Daar kwam hij to het abrupte einde van het seizoen tot 24 competitiewedstrijden, waarvan vijftien in de basis. Venema trof zes keer doel voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Andere dynamiek

“Samen met Nick hebben we besloten dat we de lijn van vorig seizoen door willen trekken en dat speelminuten maken in een eerste elftal komend seizoen het beste is om de volgende stappen te zetten in zijn ontwikkeling”, laat technisch directeur Jordy Zuidam weten op de site van de club. “NAC Breda is een goede club voor Nick, waar hij te maken krijgt met de druk van een eerste elftal en een andere dynamiek.”

Trainer Maurice Steijn van NAC Breda is gelukkig met de komst van de aanvaller. “Nick is een jonge, enthousiaste aanvaller die op meerdere posities voorin inzetbaar is. Al denk ik dat hij vanaf de flank het gevaarlijkst kan zijn”, zegt de coach op de clubwebsite. Op diezelfde site spreekt Venema de hoop uit dat hij belangrijk kan zijn voor zijn tijdelijke werkgever.

Van Wolfswinkel?

Met de verhuur van Arweiler en Venema raakt trainer John van den Brom binnen enkele dagen twee centrumspitsen kwijt in zijn selectie. Adrián Dalmau is nu nog de enige overgebleven centrumspits in de selectie van FC Utrecht. Aangenomen mag worden dat de club mogelijk nog een ervaren spits aantrekt, de naam van oud-speler Ricky van Wolfswinkel valt regelmatig.

Venema is na Arweiler, Culhaci, Mitchell van Rooijen (Excelsior) en Václav Černý (FC Twente) al de vijfde verhuurde speler. Daarnaast vertrokken Patrick Joosten (FC Groningen), Rico Strieder (PEC Zwolle), Lamine Sané (onbekend) en Jean-Christophe Bahebeck (onbekend) deze zomer permanent bij FC Utrecht.