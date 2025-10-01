FC Utrecht volgens Zuster M.H. Meijerink: ‘natuurlijk fan van de FC’

Het viel veel mensen afgelopen zondag op: tussen de voetbalfans in de Galgenwaard zaten ook vier zusters Augustinessen, in hun kenmerkende klederdracht. Tijdens de wedstrijd van FC Utrecht tegen SC Heerenveen, na de 1-0 van El Karouani, kwamen de Utrechtse zusters in beeld. En ook in de samenvatting tijdens NOS Studio Sport waren ze te zien. Wat blijkt: de vrouwen zijn voetbalfan.

De zusters Augustinessen wonen in het klooster aan de Waterstraat, tussen de Oudegracht en de Jacobikerk. “Zeker de helft van de 14 zusters is voetbalfan”, laat zuster M.H. Meijerink weten. “En omdat wij al vanaf 1934 hier in Utrecht wonen in de Waterstraat, zijn we natuurlijk fan van de FC. Maar iedere club die goed voetbalt en er duidelijk plezier aan beleeft, daar kan ik van genieten.”

Enthousiast welkom

De wedstrijd tegen Heerenveen was niet de eerste keer dat de zusters in de Galgenwaard zaten. “We komen telkens op uitnodiging, want betalen kunnen we niet”, aldus Meijerink. Meestal gaan ze met een goede kennis of vrienden van de businessclub. “Wel vermijden we risicowedstrijden.”

“We hebben zondag alleen maar blije, verraste fans gezien. Ze waren sowieso verbaasd om zusters in een stadion te zien”, schrijft Meijerink. De dames gingen dan ook vaak op de foto. “Als alle foto’s in DUIC komen, is het blad vol!”

Zondagsrust

Het bezoeken van een voetbalwedstrijd gaat volgens de zuster niet in tegen de zondagsrust. “De zondag is voor de ontspanning! Hoeveel voetballers maken wel niet een kruisje voor ze het veld op gaan?”

Het is volgens Meijerink wel belangrijk dat iedereen in het stadion zich netjes gedraagt. “Zolang je het voetbal maar geen oorlog noemt en er fair play gespeeld kan worden, met respect voor de ander en het plezier dat je doorgeeft aan de toeschouwers, jong en oud. Ook voetbal kent normen en waarden.”

En net zoals iedere andere voetbalfan heeft ook zuster Meijerink een puntje van kritiek: “Het is erg jammer dat het grote geld het voetbalplezier bepaalt, het kopen en verkopen bijvoorbeeld … Wat een handel.”

De zusters genieten net zoals veel andere supporters van het Europese voetbal dit jaar. “Maar jammer is dat als ze Europees voetbal gehaald hebben, de sterke spelers vaak weer door een andere club worden overgenomen. Waardoor je niet meer zo sterk bent als de afgelopen competitie.”

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.