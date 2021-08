Feest omdat Utrechtse singel weer rond is wederom met een jaar uitgesteld

Sinds september vorig jaar stroomt de singel weer helemaal rond de binnenstad van Utrecht. In 2020 kon er geen groot evenement worden georganiseerd vanwege corona, maar in 2021 – precies een jaar later – zou er wel een groot feest zijn. Dat gaat dit jaar echter weer niet door.

Na jaren van slopen, bouwen en graven is de Utrechtse singel sinds 12 september 2020 weer rond. Wethouder Eelco Eerenberg sprak van een historisch moment, maar vanwege de coronacrisis was er geen groot feest. De wethouder zei dat het feest in 2021 wel georganiseerd zou worden.

Dat gaat dit jaar toch niet gebeuren. De coronamaatregelen maken een groot evenement nog steeds lastig. Daarom is er besloten om het nog een jaar op te schuiven, op die manier valt het ook samen met de vieringen van 900 jaar Utrecht.

Er staat overigens wel iets op het programma voor 11 september 2021, maar de gemeente heeft nog niet bekendgemaakt wat dat is.