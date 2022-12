Feest van Marokko-supporters in Lombok omgeslagen in ongeregeldheden

Wat begon als een feest eindigde in ongeregeldheden. De honderden supporters die de overwinning van het Marokkaanse nationale team aan het vieren waren in Lombok zijn door de politie van het Utrechtse Moskeeplein gedreven.

“Rond het Moskeeplein ontstond door vernielingen, gooien van zwaar vuurwerk en agressie tegen de politie, een gevaarlijke situatie en daarom is Mobiele Eenheid ingezet” schrijft de politie op sociale media.

Het Moskeeplein is inmiddels zo goed als leeg. In de straten daaromheen vindt momenteel een kat-en-muisspel plaats tussen agenten en jongeren. Mensen die zich hadden verschanst in een horecazaken langs de Kanaalstraat zijn door de politie naar buiten gehaald.

Of er verdachten zijn gearresteerd is op dit moment nog niet duidelijk.

Wedstrijd

Marokko wist aan het eind van de eerste helft een doelpunt te maken. In de tweede helft trok Portugal alles uit de kast om op een gelijkspel te komen, maar dat lukte niet. Marokko is het eerste Afrikaanse land dat in de halve finale van een WK-voetbal weet te komen.