Feesten met darkroom niet hetzelfde als seksinrichting, meent Utrechtse GroenLinks

Een ondernemer moet een vergunning voor een seksinrichting aanvragen als hij feesten in Utrecht wil geven met een darkroom, stelt de gemeente. De fractie van de Utrechtse GroenLinks plaatst hier vraagtekens bij en heeft hier dan ook schriftelijke vragen over aan het college gesteld.

De ondernemer is van plan om in Utrecht feesten te organiseren. Op deze feesten kunnen de bezoekers gebruikmaken van een darkroom. Een darkroom is een ruimte zonder verlichting, waar vrijwillig anonieme seksuele contacten kunnen plaatsvinden.

Volgens de gemeente vormen de entreetickets voor het feest en het faciliteren van een darkroom de noodzaak om een vergunning aan te vragen; een vergunning voor het hebben van een seksinrichting. Maar, zegt de Utrechtse GroenLinks, de seksuele handelingen zijn niet de hoofdactiviteit van de feesten.

De feesten zijn betaald, maar van de darkroom kan men gratis en vrijwillig gebruikmaken, voegt GroenLinks toe. “Slechts een kleine minderheid van de gasten zal gebruik maken van de darkroom”, schrijft de fractie. “Het merendeel van de gasten komt vooral voor een leuke avond dansen met vrienden.”

Sauna

De Utrechtse GroenLinks vraagt onder meer of de gemeente de mening deelt dat bij het vrijwillig gebruik van de darkroom geen sprake is van sekswerkers of mensenhandel. Ook vraagt de fractie of de gemeente bereid is de APV (Algemene plaatselijke verordening) aan te passen, zodat darkrooms waar vrijwillige seks kan plaatsvinden niet vergunningsplichtig zijn.

GroenLinks zegt dat de ondernemer ook plannen heeft voor het openen van een gay sauna. Hij zou bang zijn dat hij ook hiervoor een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting moet aanvragen.