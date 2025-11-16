Femke is vrijwilliger bij Humanitas Taalmaatjes: ‘Kleine stap in taal, grote verandering in iemands leven’

In Utrecht zijn bijna 150.000 vrijwilligers actief, blijkt uit cijfers van de gemeente. Dat is ongeveer 40 procent van alle inwoners. In deze rubriek spreekt DUIC mensen over hun vrijwilligerswerk in de stad.

Vrijwilliger zijn bij Taalmaatjes van Humanitas Utrecht is volgens coördinator Femke Gorter ontzettend waardevol. Zij koppelt Utrechters aan elkaar: iemand die zijn of haar Nederlands wil verbeteren, en een vrijwilliger die daarbij helpt. Het initiatief richt zich op mensen met een vluchtachtergrond. “Taal hoeft geen barrière te zijn.”

Taalmaatjes helpt anderstaligen, vaak met een vluchtachtergrond, om beter Nederlands te leren spreken. Vrijwilligers worden gekoppeld aan een deelnemer en zien elkaar één tot twee uur per week, een jaar lang. Het idee is simpel: ze spreken af op een plek die ze allebei leuk vinden: thuis, tijdens een wandeling of in de bibliotheek bijvoorbeeld. Door veel te praten leren deelnemers niet alleen de taal beter, maar ook meer over elkaars cultuur.

Als coördinator begeleidt Femke de koppels, zorgt ze voor goede matches en dat alles soepel verloopt. “Het is leuk om te zien als het klikt. Het mooiste vind ik dat je ziet hoe kleine stappen in taal grote veranderingen brengen in iemands dagelijks leven”, zegt ze. Ook ondersteunt ze vrijwilligers en organiseert ze intervisies waarin zij ervaringen uitwisselen en elkaar ontmoeten.

‘Krijg er energie van’

De kleine successen maken dit vrijwilligerswerk zo bijzonder, vertelt Femke. Een deelnemer durfde na weken oefenen voor het eerst mee te praten op het schoolplein. “Dat lijkt klein, maar het gaf haar zoveel zelfvertrouwen”, zegt ze. Een ander taalmaatje bestelde na maanden oefenen zelf iets op de markt. “Een trots moment vol plezier. Dat laat zien dat Taalmaatjes niet alleen over taal gaat, maar vooral over zelfvertrouwen en meedoen.”

Femke combineert haar rol als coördinator met haar drukke baan. Ze vindt het te leuk om te stoppen. “Ik krijg er energie van en het werk geeft veel voldoening. We hebben ook een heel leuk, divers en gezellig team. Dat is natuurlijk ook belangrijk.”

Taalmaatjes is het grootste van de negen initiatieven van Humanitas Utrecht. “De vraag naar taalvrijwilligers is erg groot”, merkt Femke op. “Daarom zijn we altijd op zoek naar enthousiaste Utrechters die iets voor een ander willen betekenen.”

Vrijwilligers krijgen er zelf ook veel voor terug, vindt Femke. “Je leert zoveel over andere culturen en over het leven in Nederland vanuit een ander perspectief. Soms ontstaan er zelfs vriendschappen. Ik geloof dat taal geen barrière hoeft te zijn, maar juist een sleutel tot verbinding.”